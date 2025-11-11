Oim, 552 morti nel Mediterraneo centrale da inizio anno

- TUNISI, 11 NOV - Almeno 552 persone sono morte e 494 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno all'8 novembre. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 23.513, di cui 20.417 uomini, 2.037 donne, 851 minori e 208 di cui non si conoscono i dati di genere.