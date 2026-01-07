Giornale di Brescia
Oggi nelle scuole un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana

ROMA, 07 GEN - Oggi, alla riapresa delle lezioni, in tutte le scuole italiane verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Crans Montana. L'indicazione è arrivata dal ministero dell'Istruzione. "Un minuto di raccoglimento rappresenta un momento di condivisione del dolore delle famiglie colpite ed una occasione di riflessione per tutta la comunità scolastica sui valori della vita e della responsabilità civile", si legge in una circolare. "In questo momento di proondo dolore il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione", ha scritto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Con un minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio", ha aggiunto.

