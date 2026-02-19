Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Oggi la sentenza per l'ex presidente Yoon, rafforzata la sicurezza a Seul

AA

PECHINO, 19 FEB - Tensione in Corea del Sud dove oggi alle 15 (le 7 di mattina in Italia) è prevista la sentenza per l'ex presidente destituito Yoon Suk Yeol, accusato di aver guidato un'insurrezione attraverso la breve imposizione della legge marziale nel 2024, reato per il quale i procuratori speciali hanno raccomandato la pena di morte, accusandolo di aver cospirato per organizzare una rivolta volta a sovvertire la Costituzione. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap. Attorno al tribunale di Seul si sono riuniti sostenitori e critici dell'ex presidente. Il procedimento sarà trasmesso in diretta nazionale. La pena capitale è presente nel Paese, ma è stata congelata di fatto da una moratoria in vigore dal 1997. Se condannato, Yoon potrebbe vedere la pena capitale commutata in ergastolo o condonata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PECHINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario