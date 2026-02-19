Oggi la sentenza per l'ex presidente Yoon, rafforzata la sicurezza a Seul

PECHINO, 19 FEB - Tensione in Corea del Sud dove oggi alle 15 (le 7 di mattina in Italia) è prevista la sentenza per l'ex presidente destituito Yoon Suk Yeol, accusato di aver guidato un'insurrezione attraverso la breve imposizione della legge marziale nel 2024, reato per il quale i procuratori speciali hanno raccomandato la pena di morte, accusandolo di aver cospirato per organizzare una rivolta volta a sovvertire la Costituzione. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap. Attorno al tribunale di Seul si sono riuniti sostenitori e critici dell'ex presidente. Il procedimento sarà trasmesso in diretta nazionale. La pena capitale è presente nel Paese, ma è stata congelata di fatto da una moratoria in vigore dal 1997. Se condannato, Yoon potrebbe vedere la pena capitale commutata in ergastolo o condonata.