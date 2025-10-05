Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti
Le maestre accolgono all’ingresso della scuola Nazario Sauro di Como gli studenti per il primo giorno di scuola. Como 12 Settembre 2025 ANSA / MATTEO BAZZI
ROMA, 05 OTT - Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti. "Incontro tutti i giorni docenti straordinari - commenta il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara - pieni di passione, ricchi di competenze, consapevoli dell'alta dignità del loro lavoro. La scuola italiana vale tanto, di questo dobbiamo essere tutti consapevoli. In questa giornata voglio dire a loro un grande grazie per ciò che fanno ogni giorno, per dare un futuro ai nostri giovani".
