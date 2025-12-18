Giornale di Brescia
Oggi con Blue Origin il lancio della prima astronauta in sedia a rotelle

ROMA, 18 DIC - Oggi con Blue Origin, l'azienda spaziale fondata da Jeff Bezos, è previsto il lancio della prima astronauta in sedia a rotelle: si chiama Michaela Benthaus, ingegnere aerospaziale dell'Agenzia Spaziale Europea paralizzata per un incidente dal 2018. Il lancio suborbitale della missione denominata NS-37 è previsto a partire dalle 17:00, ora italiana, dal Texas a bordo di un razzo New Shepard con a bordo altre 5 persone. Rimasta paralizzata a seguito di un incidente durante una discesa in mountain bike il 30 settembre 2018, Benthaus è laureata in meccatronica e ha conseguito un master in ingegneria aerospaziale, per poi entrare all'Esa, dove si occupa di esperimenti di radio-occultazioni marziane. Nel 2022 aveva preso parte a un volo parabolico, in cui è possibile sperimentare le condizioni di microgravità simili a quelle a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e lo scorso agosto aveva annunciato il volo suborbitale con Blue Origin. Il volo che avrà luogo oggi durerà una decina di minuti portando la navetta appena oltre la linea di Karman che a 100 chilometri di altezza segna convenzionalmente il confine tra atmosfera terrestre e spazio. A bordo Della missione NS-37 ci saranno anche l'investitore Joey Hyde, l'ingegnere aerospaziale Hans Koenigsmann, l'imprenditore Neal Milch, l'investitore Adonis Pouroulis e l'autoproclamatosi "nerd dello spazio" Jason Stansell.

