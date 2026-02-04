Odessa sotto attacco, danni a edifici residenziali e pubblici

ROMA, 04 FEB - Odessa nuovamente attaccata nella notte da raid russi che hanno causato danni alle infrastrutture civili e industriali. I bombardamenti hanno devastato edifici residenziali e pubblici e i soccorritori hanno prestato assistenza alle vittime. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando un post del capo dell'amministrazione militare di Odessa, Serhiy Lysak, sulla rete Telegram. Secondo quanto riferito da Rbc, l'attacco notturno ha danneggiato due quartieri della città. Un edificio residenziale di due piani è stato colpito: il tetto è andato distrutto, i pavimenti degli appartamenti sono stati danneggiati, l'onda d'urto ha frantumato le finestre degli edifici vicini e le auto parcheggiate sono state danneggiate. Anche una scuola e un asilo sono stati colpiti dai bombardamenti. È stato segnalato anche un incendio negli uffici amministrativi di uno stabilimento industriale. L'entità del rogo è ancora in fase di definizione, ma i vigili del fuoco hanno già avviato le operazioni di contenimento delle fiamme. I dipendenti del Servizio di Stato per le situazioni di emergenza hanno evacuato quattro persone dalla zona colpita. Due donne hanno ricevuto assistenza medica direttamente sul posto. I servizi municipali hanno iniziato a riparare le finestre rotte e a ripristinare le infrastrutture danneggiate. Continuano le ispezioni degli edifici per individuare ulteriori danni e valutare i rischi per la sicurezza della popolazione.