Ocse, Italia prima in Ue per aspettativa di vita

PARIGI, 11 DIC - Nel 2024, l'aspettativa di vita in Italia ha raggiunto il record di 84,1 anni, la più alta nell'Unione europea, insieme alla Svezia, superando di sei mesi il livello pre-pandemico": è quanto si legge nella scheda consacrata all'Italia del rapporto 'Eu Country Health Profiles 2025'. "Le malattie cardiovascolari e il cancro - si prosegue nel documento - rappresentano oltre la metà dei decessi, mentre le morti prevenibili si concentrano nel cancro ai polmoni, nel Covid-19 e nella cardiopatia ischemica. Nonostante un rapido invecchiamento della popolazione - precisa l'Ocse - gli italiani più anziani hanno generalmente risultati sanitari migliori rispetto alla media Ue, anche se permangono delle sfide, tra cui l'ipertensione diffusa non diagnosticata o non trattata e l'aumento del tasso di fumo".

PARIGI

