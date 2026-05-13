Ocse, cresce il reddito reale delle famiglie ma in Italia forte contrazione

PARIGI, 13 MAG - Il reddito reale pro capite delle famiglie nei paesi Ocse è aumentato dello 0,7% nel quarto trimestre del 2025 contro lo 0,3% del terzo trimestre, superando la crescita del Pil reale pro capite (0,2%): è quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Ocse. L'Italia, precisa l'Ocse, "ha registrato una forte contrazione del reddito reale pro capite delle famiglie, che è diminuito dello 0,9% nel quarto trimestre del 2025 dopo essere aumentato dello 0,4% nel terzo trimestre". Questo andamento, spiega l'organizzazione internazionale, "è dovuto principalmente all'accelerazione dell'inflazione e al calo dei redditi immobiliari". La crescita del Pil reale pro capite in Italia è invece, rimasta relativamente stabile, allo 0,3%.