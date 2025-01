Ocean Viking verso Ancona con 21 migranti, 'rianimata una bimba'

ROMA, 28 GEN - E' Ancona il porto indicato dalle autorità italiane per la Ocean Viking, che ieri aveva soccorso 22 migranti in area sar maltese. Nella notte, informa Sos Mediterranee, il team a bordo "ha affrontato una situazione critica, quando il cuore di una bambina di 7 anni ha smesso di battere. Il nostro team ha eseguito con successo la rianimazione ed è stata evacuata urgentemente in elicottero dalle autorità maltesi insieme alla madre e alla sorella".