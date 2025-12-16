Occupato il liceo 'Giulio Cesare' a Roma

ROMA, 16 DIC - E' stato occupato nella notte il liceo Giulio Cesare a corso Trieste, a Roma, lo stesso dove nei giorni scorsi era stata ritrovata nel bagno dei ragazzi una 'lista stupri' che aveva provocato molta indignazione tra gli studenti e le famiglie. La procura di Roma ha aperto un'indagine per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale.