Occhiuto, stiamo lavorando al 'taxi sanitario' per gli anziani

COSENZA, 17 FEB - "Stiamo lavorando all'attivazione del taxi sanitario, è complicato ma spero che fra qualche mese sarà finalmente una realtà". A dirlo il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto a margine di un incontro sulla sanità a Cosenza. "Lavoriamo - ha aggiunto - alla possibilità di offrire agli anziani calabresi le cure, anche quando non sono disponibili sotto casa. La legge dice che devono essere disponibili in regione. Succede però che un anziano ha difficoltà a spostarsi da casa per andare in un poliambulatorio a 40-50 km di distanza. Così facendo gli diamo il Taxi sanitario. Magari, invece di mandare indietro i fondi europei come spesso ha fatto questa regione, li paghiamo con i fondi europei. Forse riusciamo a intervenire più utilmente anche per abbattere le liste di attesa". Sui bandi pubblicati dalla Regione per il reclutamento di personale sanitario Occhiuto ha poi sostenuto che sono "53 i medici calabresi che stanno fuori dalla Calabria, dicendosi disponibile a tornare e hanno risposto positivamente anche circa 150 medici stranieri che lo vogliono fare, probabilmente anche perché abbiamo detto che li pagheremo di più, perché daremo loro un contributo per l'alloggio. Stiamo cercando di fare quello che ho proposto da anni, cioè dare la possibilità a chi viene in Calabria, che è zona disagiata, di poter essere pagato di più e avere anche qualche beneficio di carriera".