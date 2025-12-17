Occhiuto, nessuna nuova corrente ma una scossa liberale

ROMA, 17 DIC - "Nessuno aveva intenzione di organizzare questo convegno per fare una corrente, sono cose polverose che appartengono al passato. Solo il Pd, tra i partiti più masochisti della storia italiana, ha le correnti. Vogliamo dare una scossa liberale al centrodestra per rafforzare la sua ala liberale". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al convegno "In libertà, pensieri liberali per l'Italia'.