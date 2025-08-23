Occhiuto lancia sui social il suo primo manifesto elettorale

CATANZARO, 23 AGO - Il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ricandidato alla presidenza con il sostegno della coalizione di centrodestra, lancia sui social il suo primo manifesto elettorale in vista del voto del prossimo 5 e 6 ottobre. Nella fotografia pubblicata sul post il governatore appare in camicia bianca nel suo ufficio alla Cittadella, intento a lavorare tra documenti e grafici. Lo slogan é "Occhiuto Presidente: in 4 anni di più che in 40". Sotto i loghi delle 7 liste, tante quante quelle che componevano la coalizione nelle precedenti elezioni regionali del 2021, che sostengono la candidatura di Occhiuto: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Unione di centro.