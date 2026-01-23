++ Occhiuto, chiesti 300 milioni al governo per i danni del maltempo ++

CATANZARO, 23 GEN - La richiesta per lo stato di emergenza "è stata deliberata. Abbiamo chiesto al governo 300 milioni, sulla base di una sommaria quantificazione, per i danni alle infrastrutture e per ristorare i danni dei privati". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un sopralluogo nel quartiere Lido di Catanzaro. "Abbiamo fatto una ulteriore delibera per riconoscere lo stato di calamità relativo ad alcune produzioni agricole", ha aggiunto. "Ci sarà poi una valutazione più puntuale dei danni - ha specificato - ma l'importante è che il governo riconosca nella prossima settimana lo stato di calamità nazionale".