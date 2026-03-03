Giornale di Brescia
Occhetto, da Mattarella oggi la prima telefonata di auguri per i miei 90 anni

ROMA, 03 MAR - "La prima chiamata che ho ricevuto stamattina per il mio compleanno è arrivata dal Quirinale, mi ha fatto gli auguri Sergio Mattarella, è stato molto carino e gentile a chiamarmi". Lo racconta, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'ultimo segretario del Pci Achille Occhetto, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

ROMA

