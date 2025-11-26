Obereggen venerdì sarà apripista per lo sci sulle Dolomiti

BOLZANO, 26 NOV - Obereggen, in Alto Adige, funge tradizionalmente da apripista per la stagione sciistica sulle Dolomiten. Grazie alle nevicate degli ultimi giorni singoli impianti sono già aperti in altri centri di Dolomiti Superski, mentre venerdì mattina Obereggen mette in funzione ben cinque impianti. Negli ultimi anni nella località della val d'Ega il via è sempre stato dato l'ultimo venerdì di novembre con lo sci notturno, quest'anno - a causa della neve fresca e del tutto esaurito in alcuni alberghi - gli impianti partiranno già alle 8.30 del mattino. Resta confermato lo sci notturno dalle 19 alle 22, apprezzato soprattutto dai giovani. Sabato si scia poi praticamente in tutti i centri di Dolomiti Superski. Il 19 dicembre Obereggen ospiterà poi lo slalom di Coppa Europa che da decenni funge da test per le gare di Coppa del mondo in val Gardena e val Badia.