Giornale di Brescia
Italia e Estero

Obama, 'io e Michelle cresciuti sulle spalle di Jackson'

NEW YORK, 17 FEB - L'ex presidente Barack Obama ha reso omaggio a Jesse Jackson ricordandone il ruolo di apripista: "Io e Michelle siamo cresciuti sulle sue spalle", ha detto il primo presidente nero della storia degli Stati Uniti dando atto a Jackson, primo afro-americano candidato alla Casa Bianca, di aver aperto la strada alla sua storica candidatura del 2008.

NEW YORK

