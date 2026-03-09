Giornale di Brescia
Nyt, 'video mostra un missile Tomahawk Usa colpire base vicino a scuola Iran'

ROMA, 09 MAR - Un video diffuso dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Mehr si aggiunge alle prove che probabilmente sia stato un missile americano a colpire la scuola elementare iraniana dove sarebbero morte 175 persone, molte delle quali bambine. Il video, caricato domenica e verificato dal New York Times, mostra un missile da crociera Tomahawk colpire una base navale accanto alla scuola nella città di Minab il 28 febbraio. L'esercito statunitense è l'unica forza coinvolta nel conflitto a utilizzare missili Tomahawk, sottolinea il quotidiano americano. Una serie di prove raccolte dal Times - tra cui immagini satellitari, post sui social media e altri video verificati - indica che l'edificio della scuola elementare Shajarah Tayyebeh è stato gravemente danneggiato da un attacco di precisione avvenuto contemporaneamente agli attacchi alla base navale gestita dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Alla domanda di un giornalista del Times di sabato se gli Stati Uniti avessero bombardato la scuola, il presidente Trump ha risposto: "No. A mio parere e in base a ciò che ho visto, è stato l'Iran", mentre il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha affermato che il Pentagono sta indagando, "ma l'unica parte che prende di mira i civili è l'Iran".

ROMA

