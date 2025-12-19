Giornale di Brescia
Nyt, ' Usa hanno lanciato attacchi aerei contro l'Isis in Siria'

NEW YORK, 19 DIC - Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro lo Stato islamico in Siria. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali i raid sono la risposta di Donald Trump all'uccisione di due soldati e di un interprete americani uccisi da un cecchino ex membro delle forze di sicurezza di Damasco affiliatio all'Isis. Aerei da combattimento ed elicotteri di attacco hanno colpito decine di obiettivi dell'Isis in diverse località della Siria centrale.

Argomenti
NEW YORK

