Nyt, retromarcia Usa su definizione del 'cartello di Maduro'

WASHINGTON, 06 GEN - Clamorosa marcia indietro del Dipartimento di Giustizia su una dubbia accusa nei confronti del leader venezuelano Nicolás Maduro che l'amministrazione Trump aveva promosso lo scorso anno nel preparare il terreno per rimuoverlo dal potere: guidare un cartello della droga chiamato Cartel de los Soles. Lo scrive il New York Times. I procuratori continuano ad accusare Maduro di aver partecipato a una cospirazione di narcotraffico ma hanno abbandonato l'affermazione secondo cui il Cartello sarebbe un'organizzazione vera e propria. Ora è un "sistema di patronato" e una "cultura della corruzione" alimentata dal denaro della droga.

