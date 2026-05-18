Nyt, messaggi anti-Islam nell'auto degli aggressori di San Diego

NEW YORK, 18 MAG - Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i due aggressori, poi deceduti, del centro islamico a San Diego. Lo riporta il New York Times, sottolineando che uno dei due sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco e ha lasciato un biglietto di addio.