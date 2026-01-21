Nyt, 'l'intesa sulla Groenlandia prevede il controllo Usa di piccole zone'
AA
WASHINGTON, 21 GEN - L'accordo raggiunto sulla Groenlandia prevederebbe la cessione agli Stati Uniti della sovranità su piccole porzioni di territorio groenlandese, dove gli Stati Uniti potrebbero costruire basi militari. Lo rivelano tre alti funzionari al New York Times paragonando la situazione a quella delle basi della Gran Bretagna a Cipro, considerate territorio britannico.
