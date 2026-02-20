Nyt, 'evacuate le basi Usa in Medio Oriente per tensioni con l'Iran'

WASHINGTON, 20 FEB - Centinaia di soldati americani sono stati evacuati dalle basi in Medio Oriente in vista di un possibile attacco americano dell'Iran e della conseguente risposta di Teheran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono al New York Times precisando che le basi interessate sono quella di Al Udeid in Qatar e quelle in Bahrein, dove si trova la Quinta Flotta della Marina.