Nyt, dipartimento Giustizia ha censurato accuse a Trump dai file Epstein

WASHINGTON, 25 FEB - Il dipartimento di Giustizia americano ha censurato alcuni file su Jeffrey Epstein nei quali una donna accusava Donald Trump di aggressione sessuale quando era minorenne. Lo scrive il New York Times. Si tratta di memo interni dell'Fbi sui colloqui del 2019 con una donna che si era fatta avanti dopo l'arresto del finanziere pedofilo per denunciare sia lui che Trump. Quattro persone sono state interrogate sulla questione, tuttavia nei documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia c'è il riassunto di un solo colloquio nel quale viene accusato Epstein.

WASHINGTON

