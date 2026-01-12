Nuvole e piogge, da domani nuovamente tempo instabile

ROMA, 12 GEN - Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato su tutta l'Italia, con temperature in rialzo rispetto al grande freddo che ha dominato nei giorni scorsi. Ma durerà poco. Già da domani, infatti, si registrerà un sensibile aumento delle nubi con piogge sparse. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "L'inizio della nuova settimana - afferma - vedrà l'alta pressione affermarsi con decisione, stabilizzando il tempo su gran parte del territorio nazionale. Ci aspetta quindi un lunedì caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato". Già tra martedì 13 e mercoledì 14, però, i venti dai quadranti meridionali veicoleranno masse d'aria più miti, ma soprattutto più umide, portando una nuvolosità diffusa in particolare sui settori tirrenici e su parte del Settentrione. Gli effetti di questo peggioramento, con la possibilità di qualche piovasco, si sentiranno inizialmente sul Nord-Ovest. Tra le aree più colpite la Liguria e, occasionalmente, le coste più settentrionali della Toscana. Questa tendenza all'instabilità culminerà entro la giornata di giovedì 15, quando qualche precipitazione raggiungerà anche le coste del Lazio. Nel complesso, inoltre, si registra diffuso aumento delle temperature. Nel dettaglio: - Lunedì 12. Al Nord: tempo grigio in pianura, qualche pioggia in Liguria. Al Centro: prevalenza di sole, nuvoloso in Toscana. Al Sud: stabile e soleggiato. Ventoso. - Martedì 13. Al Nord: molto nuvoloso, piovaschi su Liguria e bassa Lombardia. Al Centro: molte nubi ovunque. Al Sud: nuvoloso in Campania. Venti da sud. - Mercoledì 14. Al Nord: molto nuvoloso, qualche piovasco in Liguria. Al Centro: nuvoloso sulle tirreniche, meglio altrove. Al Sud poco o parzialmente nuvoloso. Tendenza: nubi in aumento e piogge al Centro-Nord nel fine settimana.