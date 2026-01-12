Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Nuvole e piogge, da domani nuovamente tempo instabile

AA

ROMA, 12 GEN - Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato su tutta l'Italia, con temperature in rialzo rispetto al grande freddo che ha dominato nei giorni scorsi. Ma durerà poco. Già da domani, infatti, si registrerà un sensibile aumento delle nubi con piogge sparse. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "L'inizio della nuova settimana - afferma - vedrà l'alta pressione affermarsi con decisione, stabilizzando il tempo su gran parte del territorio nazionale. Ci aspetta quindi un lunedì caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato". Già tra martedì 13 e mercoledì 14, però, i venti dai quadranti meridionali veicoleranno masse d'aria più miti, ma soprattutto più umide, portando una nuvolosità diffusa in particolare sui settori tirrenici e su parte del Settentrione. Gli effetti di questo peggioramento, con la possibilità di qualche piovasco, si sentiranno inizialmente sul Nord-Ovest. Tra le aree più colpite la Liguria e, occasionalmente, le coste più settentrionali della Toscana. Questa tendenza all'instabilità culminerà entro la giornata di giovedì 15, quando qualche precipitazione raggiungerà anche le coste del Lazio. Nel complesso, inoltre, si registra diffuso aumento delle temperature. Nel dettaglio: - Lunedì 12. Al Nord: tempo grigio in pianura, qualche pioggia in Liguria. Al Centro: prevalenza di sole, nuvoloso in Toscana. Al Sud: stabile e soleggiato. Ventoso. - Martedì 13. Al Nord: molto nuvoloso, piovaschi su Liguria e bassa Lombardia. Al Centro: molte nubi ovunque. Al Sud: nuvoloso in Campania. Venti da sud. - Mercoledì 14. Al Nord: molto nuvoloso, qualche piovasco in Liguria. Al Centro: nuvoloso sulle tirreniche, meglio altrove. Al Sud poco o parzialmente nuvoloso. Tendenza: nubi in aumento e piogge al Centro-Nord nel fine settimana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario