Nuovo video su Crans-Montana, ai minorenni erano serviti alcolici

ROMA, 26 FEB - Un nuovo video, fatto alcuni giorni prima della strage, riprende le persone presenti al locale Costellation ed in particolare molti minorenni che consumano acolici. Il filmato è finito nel procedimento avviato dai pm della Procura di Roma in cui si ipotizzano i reati di disastro colposo e omicidio colposo in relazione al rogo che provocato la morte di 41 persone, di cui sei di nazionalità italiana. In base a quanto si apprende nel filmato, registrato da un amico di una delle vittime, è visibile anche lo stato del locale poche ore prima del tragico incendio e il gran numero di persone fatte entrare nella struttura di Crans-Montana. Il video verrà sottoposto ad analisi così come la dozzina di telefoni sequestrati alle vittime. I pm hanno, inoltre, disposto l'ascolto anche dei genitori delle vittime.