Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 65

AA

ROCCELLA IONICA, 24 AGO - Continuano gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica. Solo negli ultimi quattro mesi se ne sono verificati 14, tre dei quali negli ultimi cinque giorni. Questa volta i migranti arrivati sono stati 65, di nazionalità iraniana, irachena e palestinese. Sono stati individuati, nel corso di una difficile operazione di soccorso in mare, dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica. Tra i migranti anche nove donne, quattro bambini e nove minori non accompagnati. I migranti, partiti cinque giorni fa dalla Turchia, si trovavano a bordo di una barca a vela di circa 12 metri. Dopo il trasbordo, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia costiera, i 65 migranti sono stati condotti nel porto e dopo lo sbarco, al termine di un primo controllo da parte delle forze dell'ordine e del personale medico dell'Azienda sanitaria provinciale, sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa e ospitati nel centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell'area portuale.

Argomenti
ROCCELLA IONICA

