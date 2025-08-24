Nuovo rimpasto nel governo Boluarte in Perù, il nono in tre anni

LIMA, 24 AGO - La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha effettuato un nuovo rimpasto di governo in cui risalta il ritorno di Juan José Santiváñez alla guida del ministero dell'Interno, in sostituzione di Enrique Alcántara. La nomina di Santiváñez ha suscitato sorpresa e critiche tra le fila dell'opposizione per gli scarsi risultati ottenuti e alcuni veri e propri fiaschi presi durante il suo precedente passaggio alla guida del dicastero tra maggio del 2024 e marzo del 2025. Noto per il suo pessimo rapporto con la stampa Santiváñez era stato al centro anche di una mozione di impeachment e di un'inchiesta per traffico di influenze dopo che era emerso che aveva interceduto presso il Tribunale Costituzionale per impedire il trasferimento di carcere di un suo cliente. Il rimpasto riguarda anche i ministeri della Donna, dove assume l'incarico Ana Peña Cardoza in sostituzione di Fanny Montellanos che prenderà la guida invece del dicastero dello Sviluppo e dell'Inclusione Sociale. In meno di tre anni di mandato Boluarte ha nominato ben 69 ministri, numero che riflette la cronica instabilità politica che caratteriza un governo nato sulle ceneri di quello dell'ex presidente Pedro Castillo e che riscuote oggi nei sondaggi un misero 3% di approvazione.