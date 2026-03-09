Giornale di Brescia
Nuovo blitz al liceo romano Righi, aule devastate con gli estintori

ROMA, 09 MAR - Il liceo romano Righi, colpito un mese fa da un raid che ha provocato oltre 12 mila euro di danni, stamattina all'apertura ha visto la propria sede di via Boncompagni nuovamente resa inagibile: ignoti - racconta il preside Giovanni Coliandro - l'hanno devastata con gli estintori in dotazione alla scuola. Sono intervenute le forze dell'ordine e Daniele Parrucci, delegato del sindaco per l'edilizia scolastica. "Ancora una volta dei teppisti si sono introdotti di notte al liceo e hanno provveduto a realizzare l'ennesima devastazione. "Chiediamo alle istituzioni che vengano messe in atte tutte le difese, a iniziare da telecamere all'esterno della scuola e sistemi d'allarme e che si individuino e sanzionino legalmente i teppisti che commettono queste azioni", commenta il presidente di Anp Roma, Mario Rusconi.

ROMA

