Nuovo attacco missilistico e con droni contro il Kuwait

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 MAR - Il Ministero della Difesa del Kuwait ha segnalato un nuovo attacco missilistico e con droni contro l'emirato nella notte, nel decimo giorno di guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, secondo quanto riporta l'Afp. "Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni nemici", ha annunciato il Ministero della Difesa, come riportato dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna. Domenica, il Kuwait era già stato preso di mira da sette missili e cinque droni, secondo i dati diffusi dalle autorità. (ANSA-AFP).