Nuovi scontri a Minneapolis, agenti Ice trascinano donna fuori dall'auto

WASHINGTON, 13 GEN - Resta alta la tensione a Minneapolis, ad una settimana dalla morte di Renee Good uccisa da un agente dell'immigrazione con tre colpi di pistola al volto. Durante una manifestazione nella città del Minesota l'Immigration and Customs Enforcement ha fermato un'auto con una donna alla guida e l'ha trascinata fuori in modo violento, mentre lei cercava di liberarsi dalla presa degli agenti. La donna è stata portata via ammanettata, mentre altri manifestanti hanno cercato di bloccare le forze dell'ordine.

Argomenti
WASHINGTON

