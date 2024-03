Nuovi blackout a Cuba, spenta quasi una lampadina su tre

L'AVANA, 19 MAR - Non si fermano a Cuba i problemi con l'elettricità: l'azienda statale Unión Eléctrica (Une) ha previsto blackout nel 31% dell'isola nelle prossime ore. Sul suo canale Telegram, la compagnia ha riferito che la stima è di una capacità massima di generazione di elettricità pari a 2.299 megawatt contro una domanda massima di 3.250 megawatt per le ore "di picco". Il deficit tra domanda e offerta costringe a interruzioni di corrente in varie aree, è stato precisato. La crisi energetica nella nazione caraibica è causata principalmente dalla mancanza di combustibile per le centrali elettriche, secondo il ministero dell'Energia e delle Miniere locale. Ciò provoca blackout prolungati e abituali di oltre 12 ore al giorno in diverse province del Paese. Una situazione che domenica scorsa ha fatto scendere in piazza centinaia di persone in varie città per protestare contro il governo e chiedere risposte.