Nuovi attacchi dell'Iran in Emirati e Qatar

ROMA, 10 MAR - Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che le sue difese aeree stanno "attualmente rispondendo alle minacce missilistiche e di droni in arrivo dall'Iran". Chiede a coloro che si trovano nelle vicinanze di "rispettare le istruzioni di sicurezza". Nel frattempo, il Ministero della Difesa del Qatar afferma che le forze armate hanno intercettato un attacco missilistico contro il Paese. Lo scrive la Bbc.