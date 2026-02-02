Nuove ombre su Fergie e Andrea dai file dello scandalo Epstein

LONDRA, 02 FEB - Nuove ombre emergono sull'ex principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson per i loro stretti legami col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein alla luce degli ultimi file pubblicati negli Usa. E' in particolare 'Ferg' o 'Sarah', come viene definita l'ex consorte del reprobo di casa Windsor nelle tante email scambiate col finanziere morto suicida in carcere, a suscitare l'attenzione della stampa del Regno Unito. Non solo l'ex duchessa ha definito Epstein il "fratello" che avrebbe sempre voluto, ma lo ha chiamato in uno dei messaggi "leggenda", oltre a promettergli amicizia, affetto e lealtà "anche dopo che il corpo sarà freddo". Il loro rapporto era fatto di coperture, di continue richieste di denaro da parte di Fergie, in quanto sempre alle prese coi debiti, di confidenze reciproche: dal "figlio segreto" avuto da Epstein fino al linguaggio scurrile usato dall'ex duchessa che in una email parlava di un "weekend di sesso" trascorso dalla figlia Eugenie. Tutto questo non può che creare forti imbarazzi alla principessa e alla sorella Beatrice, che svolgono ancora attività di rappresentanza per la famiglia reale nonostante i due genitori siano caduti in disgrazia e definitivamente infangati dopo la pubblicazione degli ultimi file. L'amicizia tra Fergie ed Epstein è andata avanti anche dopo l'uscita dal carcere di quest'ultimo in seguito al primo arresto sfociato in una blanda condanna, e nei messaggi scritti fra il 2010 e il 2011 si fa riferimento a una cena a quattro a Londra con Beatrice ed Eugenie. Mentre Andrea, finito ancora una volta nel ciclone, per la foto in cui è ritratto inginocchiato a quattro zampe su una donna sdraiata a terra e l'invito a Epstein ad andare a Buckingham Palace nel settembre 2010, promettendo "molta privacy", è stato immortalato oggi mentre cavalcava nel parco di Windsor vicino a Royal Lodge, dimora che ancora occupa nonostante lo sfratto deciso dal fratello re Carlo per il coinvolgimento nello scandalo sessuale.