Nuove accuse a Toti, corruzione per cena elettorale 2024

GENOVA, 08 AGO - Nuove accuse di corruzione per l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'imprenditore portuale Aldo Spinelli. La nuova ipotesi di reato emerge dagli atti depositati in vista del processo fissato per il 5 novembre. I pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde hanno iscritto la nuova ipotesi di reato lo scorso 24 aprile. L'ipotesi corruttiva è legata alla cena che si era tenuta il 14 aprile 2024 a villa Lo Zerbino a Genova per raccogliere fondi in vista delle elezioni regionali del 2025. A quella cena parteciparono 10 dipendenti delle società di Spinelli per un importo versato di 4.500 euro.