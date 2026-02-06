Nuova relazione sulla famiglia del bosco, 'la mamma è ancora ostile'

PESCARA, 06 FEB - In una nuova relazione degli assistenti sociali della casa-famiglia, Catherine Birmingham, la mamma dei tre 'bambini del bosco', viene definita ancora una volta "ostile" alle istituzioni che la ospitano, con atteggiamenti contrari alle proposte fatte dai professionisti della struttura. Il documento, anticipato dal Corriere della Sera e dal Centro, parla di una donna esasperata dalla situazione a tal punto da suggerire l'aiuto di uno "psicologo". "Questo comportamento della figura materna - è scritto nella relazione - si sta presentando sempre più frequentemente nei confronti dell'equipe educativa e nonostante i continui tentativi di trovare un dialogo e un approccio collaborativo, Catherine è spesso ostile e squalificante e deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro e/o le nostre spiegazioni". "Catherine è spesso ostile e squalificante, deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro e le nostre spiegazioni - si legge nel documento -. Non si fida di nessuno e ciò influenza i bambini che, a suo dire, sono arrabbiati con tutti perché vogliono tornare a casa". Secondo quanto riportato dagli assistenti sociali, la donna avrebbe espresso la propria contrarietà sia ai vaccini sia all'affiancamento di un'educatrice durante le lezioni che i figli stanno seguendo all'interno della struttura. Diverso, invece, pare essere l'atteggiamento del marito, Nathan, che avrebbe fatto da mediatore, in particolare per tranquillizzare la moglie prima della somministrazione dei vaccini ai tre figli.