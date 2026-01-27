Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Nuova proposta Bongiorno, sanzioni più alte per violenza sessuale

AA

ROMA, 27 GEN - La senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale, ha proposto un'ulteriore modifica al suo testo. Le novità riguardano l'aumento delle sanzioni da 6 a 12 anni di reclusione (anziché 4-10 anni) per gli atti sessuali contro la volontà di una persona e l'aumento da 7 a 13 anni (erano 6-12) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità. È quanto si apprende da fonti parlamentari nella commissione Giustizia del Senato, che sta esaminando il provvedimento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario