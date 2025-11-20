Giornale di Brescia
Italia e Estero

Nuova opera di Laika per il World children's day: 'Shame on you'

ROMA, 20 NOV - A Roma, in via Bobbio, davanti a una scuola elementare, è apparsa la nuova opera di Laika: un bambino palestinese amputato, due lacrime nere e la scritta 'Shame on you', "rivolta - dice l'artista - a chi è autore o complice di genocidio". Nel World Children's Day, i dati di Save the Children restano drammatici: oltre 20.000 bambini uccisi a Gaza dall'ottobre 2023, più di 64.000 tra uccisi e mutilati, mezzo miliardo di minori in zone di guerra e un bambino costretto alla fuga ogni 10 secondi in Sudan. "Abbiamo tradito i diritti dei bambini - aggiunge Laika -. Il mondo dovrebbe vergognarsi".

