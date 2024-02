Nuova manifestazione davanti all'ambasciata russa a Lisbona

LISBONA, 17 FEB - Dopo il raduno di ieri, giorno della morte di Alexei Navalny, anche nel pomeriggio di sabato alcune centinaia di manifestanti si sono ritrovati di fronte all'ambasciata russa di Lisbona per omaggiare il dissidente russo morto in un carcere siberiano e chiedere la liberazione degli altri prigionieri politici. Tenuti ad una certa distanza dalle transenne che circondano l'edificio, i manifestanti hanno trasformato un albero del viale antistante in un piccolo memoriale, con foto, fiori, messaggi e candele. All'agenzia di stampa Lusa Maria Alandarenko, una delle organizzatrici, ha dichiarato: "Gli europei non pensino che la Russia sia lontana o che Putin sia lontano. Il mondo libero può fare la differenza, perché in Russia oggi è impossibile lottare".