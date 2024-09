Nuova manifestazione contro Macron-Barnier il 21 settembre

PARIGI, 13 SET - Una nuova manifetazione "contro il governo Macron-Barnier" è stata indetta per il 21 settembre dai principali sindacati ed organizzazioni studentesche della Francia, insieme con gruppi ecologisti e femministi. All'origine dell'iniziativa, che segue una prima manifestazione del 7 settembre, Union étudiante, Union syndicale lycéenne, Attac, ma anche Greenpeace France, Nous toutes, Jeune Garde antifasciste, Action justice climat, Planning familial e Collectif national pour le droit des femmes. I manifestanti sono chiamati in piazza per rivendicare "un aumento dei salari, le pensioni, le condizioni di vita degli studenti ma anche la lotta alle discriminazioni, in particolare, sessiste e sessuali", spiega la portavoce dell'Union étudiante, Éléonore Schmitt, citata dal giornale Le Figaro.