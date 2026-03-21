Nuova intimidazione alla giudice Mariano, proiettile in busta

LECCE, 21 MAR - Un nuovo gesto intimidatorio è stato compiuto nei confronti della giudice salentina Francesca Mariano in servizio nell'ufficio gip/gup di Lecce. Nei giorni scorsi la polizia ha intercettato una missiva diretta alla magistrata contente un bossolo di kalashnikov. La busta sarebbe stata intercettata durante i controlli eseguiti prima che la corrispondenza venga consegnata nell'ufficio della giudice. Lo scorso mese la magistrata aveva subito un altro gesto intimidatorio, con un ordigno artigianale rinvenuto a Galatina nei pressi di un locale di pertinenza della famiglia Mariano. La giudice salentina è sotto scorta da novembre 2023 dopo essere stata vittima di una serie di minacce e gesti intimidatori.