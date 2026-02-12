Nuova indagine a Milano su Amazon per evasione fiscale

MILANO, 12 FEB - Con l'ipotesi di una evasione fiscale di alcune centinaia di milioni tra il 2019 e il 2023 da parte di Amazon, la Gdf di Monza, delegata dalla Procura di Milano, ha effettuato una serie di perquisizioni nella sede italiana della società guidata da Jeff Bezos ed anche nelle abitazioni di 7 manager e negli uffici di Kpmg, non indagati. La conferma dell'operazione, riportata da Reuters, è arrivata da fonti qualificate. Il filone di inchiesta, ora a ignoti, è coordinato dal pm Elio Ramondini. La contestazione riguarda una presunta "stabile organizzazione occulta" in quanto la multinazionale avrebbe operato e prodotto redditi in Italia.