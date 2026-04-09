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Nuova frana in Molise, evacuate 50 persone a Salcito

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SALCITO, 09 APR - Una nuova emergenza frane, l'ennesima, in Molise. Da questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati a Salcito, piccolo centro della provincia di Campobasso, a causa di un movimento franoso che ha interessato alcune abitazioni del centro abitato. Per garantire la massima sicurezza dei residenti, è stata disposta l'evacuazione precauzionale di 50 persone. Sul posto sono in corso verifiche tecniche all'interno degli edifici coinvolti per valutare l'entità dei danni strutturali e la stabilità delle costruzioni. Contemporaneamente un elicottero sta effettuando una ricognizione aerea su tutto il versante colpito dal dissesto per monitorare l'evoluzione del fronte franoso.

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