Nuova foto shock, soldato Idf mette una sigaretta in bocca a statua di Maria

- TEL AVIV, 06 MAG - Circola sui social media una foto che mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria, in un villaggio cristiano nel sud del Libano. Lo riportano media israeliani e libanesi, secondo cui l'immagine è stata scattata nel villaggio di Debel, nel sud del Libano, dove poche settimane fa un altro soldato dell'Idf aveva distrutto una statua di Gesù suscitando una condanna internazionale. ''l'Idf considera l'incidente molto severamente: il comportamento del soldato si discosta completamente dai valori che ci si aspetta dai nostri combattenti'', ha affermato il portavoce dell'esercito israeliano in una nota. ''Da un'indagine preliminare, è emerso che si tratta di una foto scattata diverse settimane fa. L'incidente sarà oggetto di indagine e, in base ai risultati, verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del soldato. L'Idf rispetta la libertà di culto, i luoghi sacri e i simboli religiosi di tutte le religioni e comunità".