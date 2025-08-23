Giornale di Brescia
Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii

epa12318661 A handout photo made available by the United States Geological Survey (USGS) shows USGS Hawaiian Volcano Observatory (HVO) staff monitoring an eruption in the Halema'uma'u crater at Kilauea volcano, Hawaii, USA, 22 August 2025 (issued 23 August 2025). According to the USGS, the ongoing volcanic eruption -- 'episode 31' since the latest eruption started in December 2024 -- at Kilauea's Halema'uma'u crater ended abruptly at 2:52 a.m. HST on 23 August after 12.6 hours of continuous fountaining. The lava flows covered more than 75 percent of the crater floor. EPA/M. PATRICK/USGS HANDOUT -- MANDATORY CREDIT --HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
ROMA, 23 AGO - Il vulcano Kilauea, situato nell'arcipelago americano delle isole Hawaii, ha eruttato di nuovo dando spettacolo con imponenti getti di lava. Ad annunciarlo è stato l'Istituto geofisico statunitense Usgs, precisando su X che il magma fuoriuscito ha sgorgato dalla bocca settentrionale del vulcano per quasi 300 metri, mentre la bocca meridionale ha mostrato un'attività minore. L'episodio eruttivo attuale, il trentunesimo da dicembre, è durato oltre12 ore. L'istituto americano Usgs ha messo in guardia sui rischi per la salute legati alle emissioni di anidride solforosa. Le colate laviche hanno coperto più del 75% del fondo del cratere. Il Kilauea è uno dei sei vulcani attivi delle Hawaii, insieme al Mauna Loa, il più grande del mondo.

ROMA

