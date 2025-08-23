Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii

ROMA, 23 AGO - Il vulcano Kilauea, situato nell'arcipelago americano delle isole Hawaii, ha eruttato di nuovo dando spettacolo con imponenti getti di lava. Ad annunciarlo è stato l'Istituto geofisico statunitense Usgs, precisando su X che il magma fuoriuscito ha sgorgato dalla bocca settentrionale del vulcano per quasi 300 metri, mentre la bocca meridionale ha mostrato un'attività minore. L'episodio eruttivo attuale, il trentunesimo da dicembre, è durato oltre12 ore. L'istituto americano Usgs ha messo in guardia sui rischi per la salute legati alle emissioni di anidride solforosa. Le colate laviche hanno coperto più del 75% del fondo del cratere. Il Kilauea è uno dei sei vulcani attivi delle Hawaii, insieme al Mauna Loa, il più grande del mondo.