Nuova dottrina di difesa Usa, priorità numero uno difesa della nazione

WASHINGTON, 23 GEN - Difendere il territorio nazionale degli Stati Uniti, deterrenza della Cina nell'Indo-Pacifico attraverso la forza e non il confronto, aumentare la condivisione degli oneri con gli alleati e i partner degli Stati Uniti e potenziare la base industriale della difesa statunitense. Sono, nell'ordine, le priorità della nuova Strategia di Difesa Nazionale, diffusa dal Pentagono. La difesa del territorio nazionale è indicata come priorità assoluta, al di sopra dell'Indo-Pacifico, definendo l'emisfero occidentale una regione "trascurata" dalle politiche precedenti. Tuttavia, il documento nega qualsiasi tendenza all'isolazionismo. La Strategia di Difesa Nazionale (Nds), che definisce le modalità con cui il Dipartimento della Difesa attuerà le linee guida della Strategia di Sicurezza Nazionale, è tradizionalmente considerata un documento fondamentale per il Pentagono. Tuttavia, con una mossa sorprendente, il Dipartimento ha scelto di pubblicarla con una discrezione insolita: il documento, scrive il sito specializzato Breaking Defence, è stato inviato via e-mail senza preavviso, quasi alle 19 del venerdì (ora locale), quando l'intera costa orientale è concentrata su una forte tempesta di neve in arrivo. "La Russia rimarrà una minaccia persistente, ma gestibile, per i membri orientali della Nato nel prossimo futuro": è uno dei passaggi della nuova Strategia di Difesa Nazionale Usa, diffusa dal Pentagono. "Sebbene l'Europa rimanga importante, la sua quota di potere economico globale è minore e in diminuzione. Ne consegue che, pur essendo e rimanendo impegnati in Europa, dobbiamo dare - e daremo - la priorità alla difesa del territorio nazionale statunitense e alla deterrenza nei confronti della Cina": e' uno dei passaggi del documento, secondo cui gli Usa devono "aumentare la condivisione degli oneri con gli alleati e i partner". "Come ha affermato il presidente Trump, la priorità assoluta delle forze armate statunitensi è difendere il territorio nazionale. Il Dipartimento darà quindi la priorità a questo obiettivo, anche difendendo gli interessi americani in tutto l'emisfero occidentale", si legge ancora nella Nds. Ciò significa garantire la sicurezza del territorio nazionale anche attraverso la sicurezza dei confini, il contrasto al narcotraffico e la protezione dello spazio aereo, come indicato nei punti chiave del documento.