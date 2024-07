Nuova condanna per narcos Imperiale, disposta confisca isola

NAPOLI, 10 LUG - Condanna a 15 anni e 8 mesi di reclusione e confisca dell'isola al largo di Dubai, messa a disposizione delle autorità italiane il 27 novembre del 2023: non smette di riservare colpi di scena Raffaele Imperiale, cui oggi il gup di Napoli Maria Luisa Miranda ha inflitto una nuova condanna. Il verdetto per il boss dei Van Gogh e per altri 19 suoi collaboratori giunge al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. La Procura di Napoli (pm De Marco) aveva chiesto 15 anni e 10 mesi per Imperiale. Condannato a 14 anni di reclusione il suo socio Bruno Carbone.