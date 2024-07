Nuova condanna per Alberto Genovese, un anno e 4 mesi

MILANO, 09 LUG - Un anno e 4 mesi per Alberto Genovese, l'ex imprenditore, già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze. E' la pena inflitta oggi, in continuazione con la precedente, dal gup di Milano Chiara Valori, al termine del secondo processo in abbreviato per ulteriori episodi di abusi sessuali nei confronti di altre 2 giovani che avrebbe reso incoscienti con un mix di droghe. Per gli episodi nei confronti di una di queste ragazze è stato assolto. Genovese risponde anche di intralcio alla giustizia e detenzione di materiale pedopornografico.