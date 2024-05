Nuova campagna di Pantene, non c'è Chiara Ferragni ma Havi Mond

MILANO, 02 MAG - Non c'è Chiara Ferragni ma la modella isreaeliana quarantenne Havi Mond nella nuova campagna realizzata da Pantene per lanciare un nuovo prodotto. Oggi online si sono scatenati i commenti sul fatto che il brand, di cui Ferragni è una (non l'unica) ambassador dal 2016, abbia scelto una testimonial diversa anche se non si tratta di una novità del giorno. Mond ha infatti pubblicato sulla propria pagina Instagram le prime immagini della campagna lo scorso gennaio. Ma certo la notizia della nuova pubblicità senza Ferragni arriva dopo che la imprenditrice digitale, al centro di una indagine della Procura per truffa aggravata fra l'altro per il caso del pandoro Balocco Pink Christmas, non è stata confermata nel cda di Tod's e ha interrotto altre collaborazioni come quella con le Cartiere Pigna.