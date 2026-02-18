Giornale di Brescia
Nuova allerta gialla in Toscana per il maltempo

FIRENZE, 18 FEB - Nuova allerta gialla in Toscana: la sala operativa della protezione civile regionale l'ha emessa per rischio idrogeologico, per mareggiate e vento. In particolare, riferisce il governatore Eugenio Giani sui social, per il rischio idrogeologico l'allerta va dalla mezzanotte alle 18 di domani e riguarda la Toscana settentrionale: previste precipitazioni diffuse, inizialmente sulla provincia di Massa Carrara e sull'Appennino Tosco-Emiliano ma in trasferimento alle altre zone in mattinata. Possibili rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio-sera residue precipitazioni, isolate-sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale. L'allerta gialla per mareggiate è dalle 15 alla mezzanotte di domani e riguarda la costa centro-settentrionale e l'Arcipelago. Infine il codice giallo per il vento è dalle 7 alle 18 di domani su tutta la Toscana.

